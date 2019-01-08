男女駕跑車瘋狂撞警車傷2人　警天水圍拘一女子

天水圍跑車遇警截查「衝前倒後」瘋狂撞3車逃捕案件，警方於案發數小時後，在同區拘捕1名涉案女子，正追緝車上涉案男子。



昨日(7日)下午4時許，新界北總區交通部執行及管制組巡邏小隊警員，在天耀路巡邏時，發現1輛白色跑車胡亂「Cut」雙白線，駕警車尾隨追截，跑車狂飆至天湖路與天城路交界「燈位」，因前行有2部私家車停在中線及快線，警車追至示意司機停車接受調查。



目擊者指，跑車突然「篤油」衝前，企圖撞開前方2部「阻路」私家車逃走，但不成功，於是轉而倒車逃走，撞及警車的車頭。警員落車拔出伸縮警棍扑爆其車窗，豈料跑車高速褪後，倒行200米至天湖路與天瑞路交界衝出重圍，沿天瑞路馳至天水圍公立小學對開失控撞欄，車內一對男女棄車逃去。



在燈位被撞2輛私家車，車身皆毀爛，其中一車的女司機及男乘客受傷需送院。警員搜查跑車，無發現違禁品，亦證實並非失車。根據運輸署資料，該車由姓温女子登記，報住葵涌葵盛西邨。警方初步調查後，列為瘋狂駕駛處理。



元朗警區重案組接手案件，至晚上在天水圍拘捕一名姓溫(34歲)女子，正追緝一名20至30歲男子，同時正調查案發時，由誰人駕駛，以及逃走原因。