房署大嘥鬼　寧丟空儲物室拒租社福界

房屋署再被揭做「大嘥鬼」，懶理申訴專員公署批評，繼續丟空屋邨儲物室，拒讓社福機構擴展託兒服務，罔顧社區殷切需求。有區議員退而求其次，要求房署在毗鄰的安達臣發展區內騰出單位讓社福機構提供服務，並揭露供四萬六千多人居住的安達臣區只預留兩個社福單位，且已全數出租，炮轟政府「攬住啲空間」兼懶理一手創造的「安達臣孤島」；另有關注長者服務的社福團體直斥，區內不但託兒及青少年服務不足，安老服務亦欠奉，狠批政府推卸責任。有立法會議員更批評部門欠缺溝通，無人有決心解決問題。



位於順安邨安頌樓地下的順安浸信會，於三年前開辦課餘託管服務，學額一直供不應求，因地方淺窄目前只能照顧十五名學生，現有近五十名學生正於輪候名冊。至去年四、五月，浸信會向房署申請租用毗連的空置單位，雙方磋商半年亦無果，加上愈來愈多安泰邨居民「下山」尋求服務，令需求更為殷切。託管服務負責人劉應彬表示，房署聲稱該單位有需要保留以令屋邨運作更暢順，但近十年來劉及同工亦未見有人出入相關單位，至早前強颱風「山竹」吹襲時，意外地將單位門吹開，發現當中只有小量雜物。



劉慨嘆社會福利署願意支持服務提供資助，只是其他部門不配合，有人無地亦難有服務，直指就算不容擴展，起碼可讓其他機構進駐，提供長者服務亦可，不應浪費珍貴的資源。順安邨區議員蔡澤鴻稱，難理解為何房署要「攬住啲空間」，有熱心人希望補充社區服務卻被官僚阻擋，為此感到氣憤。



蔡透露，曾要求房署在安泰邨安排位置，讓其他機構提供服務以紓緩順安情況，但據悉該區已用盡地積比，不能再擴建，而預留的機構用地會用作職業訓練，相關機構卻無資金裝修，相信增加社區服務遙遙無期。他狠批政府寧花錢填海建人工島，懶理一手創造的「安達臣孤島」，工作歎慢板不理數萬人生活。



房屋署回覆，指相關空置單位用作儲存維修工具、物料和經房屋署執行管制行動而收回的管有物品，由於順安邨現時並無空置福利設施單位可供社福機構申請租用，故未有批准順安浸信會申請，至去年十月屋邨管理諮詢委員會同意考慮從技術及法例等方面，探討將其中一個單位改作社福機構租賃用途的可行性，並將諮詢相關持份者的意見再作決定。至於安泰邨用盡地積比，房署則指已按規劃大綱發展要求在兩邨提供了社福機構的處所，現時再沒有其他空置單位可供社福機構使用。



立法會社福界議員邵家臻批評，部門欠缺溝通是老問題，但無人有決心解決，就算勞工及福利局局長羅致光公開承諾，如有位置會先供社福機構使用，房署卻唱反調，反問是否又要請政務司司長張建宗牽頭成立跨部門小組處理。他又指多條新屋邨都是先入伙後建配套，但房署辦公室卻可一早啟用，不明為何要難為服務機構及居民，認為規劃及執行均存問題。