Dr.東：孕媽媽有病唔敢食藥　醫生拆解迷思

除了拿剪刀及用針等民間孕婦「禁忌」，發燒感冒能否食藥、懷孕應否打流感針是更多孕媽媽的現實迷思。婦產科專科醫生指，免疫力減弱是孕婦受感染主因，因此當孕婦燒至約三十八度不但千萬別拒食藥，更要盡快求醫求退燒，否則感染惡化隨時導致早產、流產甚至母嬰雙亡。至於剛剛殺到的流感高峰期，孕婦防疫須謹記打針、注重衞生及增抵抗力三秘笈。



「做媽媽唔希望BB受任何負面影響，唔敢食藥，結果好辛苦咁捱過感冒！」黃女士回想八年前懷首胎時有過不愉快經歷，甚至曾被醫生誤解兼訓斥，簡直有苦自己知。



黃指，有經期紊亂問題的她當時因感冒求醫時仍未知已懷孕四個月，至確定懷孕詢問醫生早前服用的感冒藥會否影響胎兒，反被醫生誤解欲「墮胎」，訓斥她要承擔風險。此段經歷，令她去年懷有第二胎時雖有感冒及皮膚過敏毛病，腿部更極癢至𢱑痕𢱑傷，也不敢服用任何藥物，心想：「捱過就算了!」



孕婦因賀爾蒙改變令免疫力減弱，更易受病毒或細菌感染。私人執業婦產科專科醫生林兆強指，除了子宮頸及陰道感染，孕婦在冬季更要提防流感病毒。他回顧○九年H1N1豬流感在多地流行時，有文獻指孕婦比非孕婦因流感入院的風險高七點二倍，當中更有約百分之七至九受感染孕婦需深切治療。



孕婦對服藥有疑慮很常見，林兆強強調，一般撲熱息痛退燒藥不會影響胎兒，醫生亦有將各種藥物分級，處方時會評估風險。因此，孕婦最緊要留意有否發燒，一旦發燒則要先服退燒藥「撲火」，而若只是輕微咳嗽流鼻水就應多休息。此外，他按臨床推斷只有數個百分比求診孕婦有接種流感疫苗，主要卻步原因是擔心影響胎兒，但現時的流感疫苗其實已很安全。



補充劑方面，他提到有研究指一種名為「鼠李糖乳桿菌」可於腸道刺激淋巴細胞，達增強免疫力效果，孕婦吸收該種乳桿菌後，可減低胎兒長大後有濕疹風險。不過，林指出有三個更易實踐的孕婦防流感方法，首要是接種流感疫苗，減少肺炎等併發症。其次要注意環境清潔，避免到人多擠迫地方，並戴口罩防播毒染毒。另外亦要有均衡營養，攝取充足維他命，增強抵抗力。



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽 Dr.東 fb：

https://goo.gl/lYComC

