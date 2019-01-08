足總撐重建大球場迎合本地球賽　但憂體育園場地貴

啟德體育園落成後，其功能與香港大球場重疊，政府建議把香港大球場改建為公眾運動場，並加設符合國際標準的田徑比賽設施。香港足球總會副主席貝鈞奇今早(8日)出席電台節目時表示支持重建大球場，認為縮細座位規模可迎合本地足球賽事需要。



他續指，暫未知啟德體育園的場地收費，擔心如果太貴，港超球隊未必能負擔在體育園作賽。他又透露，政府過往曾就改建諮詢奧林匹克委員會，與會成員大多都憂慮會否清拆灣仔運動場，但政府人員未有正面回應。



對於有意見指大球場歷史悠久，不應該改建。貝鈞奇指未來體育園將提供大量座位，若執意不改建大球場，堅持保留4萬多個座位，無疑是不切實際。



出席同一節目的灣仔區議員楊雪盈質疑啟德體育園落成後，能否取代大球場的功能，又質疑重建大球場是要取代灣仔運動場。



理大專上學院講師人文、設計及社會科學學部李峻嶸則指，以香港職業足球目前的規模，無法容納兩個大型場館，但關注體育園合約上月才批出，政府應公布合約細節，確保公眾和球會能使用體育園。他又相信大球場重建後，不能取代集中田徑運動的灣仔運動場。