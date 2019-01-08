網民熱話：狗狗上小巴尋主人？疑遭棄養令人心酸

對於寵物而言，主人就是牠們的全世界，但是很多人都沒有意識到，養寵物是一生一世的責任，令遺棄寵物的情況老是常出現。日前有網民上載影片，一隻懷疑被遺棄的狗狗，在元朗下高埔村走上一輛小巴，彷彿正在尋找主人的蹤影，畫面感動人心。



昨日（7日）下午2時許，網民C.h. Au在Facebook群組「盡在元朗」上載該段影片。片中可見，一隻狗狗趁着小巴埋站，衝到車上，在小巴上東望望西嗅嗅，狀似尋人。牠在過程中不斷擺尾，沒有露出兇相。期間不少乘客嘗試驅趕狗狗下車，最後牠一無所獲，下車後一溜煙跑走。發文者留言講述事件經過，並呼籲狗主快點將狗狗帶回家。



貼文惹來網民關注，不少人擔心狗狗的情況：「有冇最新情况？狗狗好可憐」、「樓主可以幫佢嗎？」「有冇人知狗狗而家點呀？Hold住佢先，佢好慘！」有人懷疑狗狗是否被遺棄，為牠感到憂心：「唉，好似搵緊主人，希望不是棄養」、「希望快啲揾番主人」，更有人表示如果有人能留住狗狗，願意暫養：「如有人Hold到，我願意立即入元朗接佢，同時會帶返我屋企暫住。」



網民有話說：



Alice Tam：隻狗依家咩情況？



Tracy Ho：希望只係走失而唔係棄養啦！



Kai Shing Hon：眼神似搵緊嘢



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro

