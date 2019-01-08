放寬按揭憂增供樓負擔　政府強調現無意減辣

財政司司長陳茂波早前談到樓市「辣招」時，指政府無意鬆綁，但會尋找合適機會放寬按揭成數。政府今日(8日)表示，私樓樓價去年8月至11月錄得下跌，但去年全年整體樓價仍是上升，且幅度不少，「辣招」有管理需求作用，故政府目前無意撤「辣招」或「減辣」。



政府又指，雖然很多意見表示市民現時買樓是供得起，只是未能付首期，政府稱現時按揭成數七成，但可負擔供款比率亦已超70%，擔心若再放寬成數，業主供樓負擔會增加，重申政府需研究一連串因素，才會考慮調整。



另外，土地供應專責小組早前提交諮詢報告，並提出8個土地選項建議。政府表示，同意小組意見指土地供應刻不容緩，需未雨綢繆、多管齊下，政府會加快發展棕地，有關如何搬遷在棕地上的作業，以撥出土地興建房屋等2份研究會於本月完成，而填海雖為長期措施，但亦要適時展開，多項填海研究包括「明日大嶼」，會於今年年中展開。



政府又提到今年將會向立法會申請多項與土地供應有關的撥款，包括新界古洞北、新界北棕地、近岸填海研究、交椅洲填海以及屯門內河碼頭工地研究，望得到立法會及社會認同，令有關工程及研究盡快展開，以回應土地需求。至於有關私人遊樂場契約用地因具爭議，會待包括體育業界的相關持份者的諮詢報告完成，再一併考慮。



對於被問到會否推翻土地供應小組主席黃遠輝的意見，政府表示，土地供應問題複雜，感激小組盡心盡力工作，政府會以香港利益為依歸，按香港利益來作決定，認為如把受聘顧問或無酬的專家意見照單全收，是不負責任，但強調小組很多的意見都與政府吻合。