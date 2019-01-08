林子健涉訛稱被擄　辯方拒將手機紀錄呈堂

民主黨成員林子健於2017年8月涉嫌訛稱遭人迷暈擄走並施虐，因而被控一項「明知地向警員虛報有人犯罪」罪，案件今(8日)續審，辯方甫一開庭便表示被告今天不適，但仍可進行審訊，而額上貼了退熱貼的被告亦站起示意。



偵緝警員何斌成接受辯方盤問，辯方質疑何從閉路電視片段辨認被告時，主要是依靠認出被告的內八步姿，何則指雖被告的內八步姿較特別，但這只是他作出辨認的其中一個因素，他並會觀察對方的身形、衣着及背包等。



就着何指於3個半月內觀看了1500至1800小時的閉路電視片段，辯方質疑何每天需看33至40小時才能成事，直指何不可能做到。何解釋指若片段中多人出現時，他會以正常速度觀看，若是深夜或是只拍停車場入口及店舖入口等情況，他會以4至6倍快鏡速度觀看。



控方接着傳召處理案中證物的警員，當提及警員調查被告手提電話內的2017年8月9日瀏覽紀錄時，辯方反對把有關證據呈堂。



辯方表示當日警方入屋搜查時，他們所持的搜查令並不包括手提電話內容，亦有案例指除非緊急條件下，才可查閱受查人士的電話紀錄，否則便是侵犯了該人的憲法權利。而警員調查被告手機內的紀錄屬傳聞證供，且該紀錄只是顯示被告曾瀏覽了維基百科，及一則報章有關石棺案件、內容提及哥羅芳的周邊新聞，認為此並不能證明甚麼，及與案不相關，卻會對被告造成很高的偏見性損害。



控方考慮後決定不把被告手提電話內紀錄呈堂，辯方並依被告指示特別要求澄清被告並不是搜索「哥羅芳」，而是查閱「氯仿」。