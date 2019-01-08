優質旅遊服務協會彌敦道派傳單　打擊賣冒牌貨

農曆新年臨近，市民消費意欲提升。優質旅遊服務協會QTSA今日(8日)聯同警務處油尖警區、海關及油尖旺區撲滅罪行委員會，啟動「優質智慧營商在香港」宣傳日，他們沿着彌敦道向商戶及巿民派發宣傳單張，期望業界共同提倡優質營商手法，打擊售賣冒牌貨品。



優質旅遊服務協會主席陳永安指出，去年港珠澳大橋及高鐵開通後，雖有帶動旅客數字提升，惟消費模式卻集中於大眾化消費，而非高檔消費，加上中美貿易戰夾擊下，對於香港整體消費水平未必有大幅增加。



協會又於上年暑假推出全新「Q優點」手機程式，旅客和市民免費登記後可在參與商戶門口，透過手機直接獲得該商戶的個人化優惠券。參與的商戶可以透過收集大數據，深入探討顧客消費模式，洞悉市場先機，有助定立營銷策略。「Q優點」至今共有300多間商戶，涉及30個集團參加。



另外，警方指出，去年7月5日及11月14日，兩度聯同香港海關人員採取行動，拘捕6名男子售賣偽造商標貨品，並檢取876件冒牌商品，總值超過100萬港元。海關指，過去最多違反《商品說明條例》的行為屬於「混淆」、「斤變両」等誤導性遺漏，海關會繼續打擊有關違法行為，同時呼籲市民舉報。