屯門增萬公屋議員憂交通逼爆　促增建鐵路網

規劃署署長李啟榮今日(8日)出席屯門區議會，指「明日大嶼」計劃將沿屯門海岸連接大嶼山及交椅洲一帶，將可釋放土地，他又指去年屯門有5幅土地改劃作房屋用途，預計可提供1萬個公屋單位，洪水橋發展區則可吸引17萬人入住。多位區議員擔心屯門未來人口增加，但交通配套不足，擠塞問題將更加嚴重。



李指，香港短期的房屋供應問題須靠改劃土地用途解決，中期為新發展區，長期則為人工島，強調棕地不是短期解決方法，但政府不會放棄棕地，現正調查700多公頃棕地。他於會上介紹屯門發展藍圖，包括正研究於新慶路至康寶路一帶發展公屋的可行性，預期可為6萬人提供住所，於2020年完成，洪水橋發展區則預計於2037至2038年完成，另外可考慮於龍鼓灘近岸填海，用作現代物流及特殊工業。



多位區議員指政府多年來將厭惡性施設建於屯門，卻未有好好發展社區施設及交通配套。其中議員葉文斌指，屯門5幅經改劃的土地中有2幅位於皇珠路附近，落成房屋後相信會令屯門公路更擠塞。另一議員何君堯促請政府盡快發展屯門的交通網絡，包括11號幹線、屯門西繞道等，另外指區議會已爭取屯門至荃灣的鐵路多年，但政府仍未有興建時間表。



李啟榮回應指，中西部海岸鐵路將連接屯門、北大嶼山及港島，屯門市民毋須先經荃灣就能抵達港島，局方預計在今年第二季前向立法會申請撥款，最快於2028年開始工程。