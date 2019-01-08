鄭若驊僭建地庫涉呃按揭　政黨報警提交新證據

律政司司長鄭若驊在去年1月上任初時，隨即被揭發其屯門海詩別墅獨立屋有僭建物，惟刑事檢控專員於去年12月宣布「放生」鄭若驊，就其僭建只檢控鄭的丈夫潘樂陶。工黨今日(8日)到灣仔警察總部報案，並遞交新證據控告鄭行使虛假文書申請按揭，批評「司長僭建、知法犯法」、「警方調查、一拖再拖」，直斥鄭可恥，揚言將密切留意事件，要求鄭公開澄清和交代。



工黨主席郭永健表示，在律政司「放生」鄭的聲明中，已揭示鄭在購入有關物業時已存有屬僭建的地庫，認為她不可能不知情，又強調她是法律界專業人士，必定知道地庫屬違法僭建，惟她仍提交沒有地庫的圖則予銀行申請按揭，涉欺詐按揭、行使虛假文書，郭認為證據明顯，故決定報警跟進，希望警方能在2至3個月內完成調查。



郭又指，律政司早前的聲明雖表明已考慮所有證據，但其不檢控決定是按建築物條例調查鄭有否僭建，而不是是次報案所針對的行使虛假文件罪，認為是兩宗不同的罪行，促請警方加緊調查。郭強調鄭是政府問責官員，無論最終她會否被檢控，鄭亦應該公開澄清和交代，展現其政治承擔的一面。



此外，鄭若驊同於去年12月不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL 5000萬港元一案的決定同樣備受爭議，有指根據《基本法》第47條，特首就任時應向終審首席法官申報財產，惟鄭指梁收取的款項不涉利益，故無申報亦不屬違規，外界質疑其決定改動了《基本法》條文原有的定義。政府回應時稱檢控工作由律政司負責，不受任何干涉，不評論律政司憑專業知識及判斷所作的決定。