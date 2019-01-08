團體倡貨van撤後座打擊白牌車　違例者吊銷牌照

本月4日晚一名女乘客乘坐「GoGoVan」客貨車駛經龍翔道時，車輛失控撞向燈柱劏開車身，女乘客飛出車外爆頭亡。的士小巴關注大聯盟及白牌車關注小組今日(8日)示威，促請政府打擊白牌車。發言人林智聰引述運輸署牌照部的回覆表示，政府會在今年第一季開始檢討取締非法取酬載客及研究的士扣分制。



林批評白牌車影響的士業界生計之餘，亦對乘客安全無保障，因若車輛無營業執照但涉及非法取酬，保險公司有機會不賠償，抗議政府對杜絕非法取酬載客的態度消極，促請政府考慮取消輕型貨車司機後面乘客座椅，及以簡便方式讓輕型貨車司機投身的士行業。



林又促請警方提高罰則，「罰2000、3000蚊無意思」，建議若司機違例經營白牌車，應吊銷駕駛執照及注銷車輛登記，相信能大大提高阻嚇性。另外，他稱經營白牌車成本低，不少年輕人入行，但他們缺乏路面經驗，「見過唔少P牌仔」，建議政府應帶頭設立的士課程讓年輕人就讀。



林稱，本月15日將在政府總部舉行幾百人大集會反對白牌車，並已向警方取得不反對通知書。