每10長者中最少1個患房顫　中風風險高5倍

香港65歲或以上長者，每10個就有超過1個患有常見老年病心房顫動，但心臟專科學院今日發表最新研究揭示，過去一年曾求醫長者中，高達60%從未接受過心電圖檢測，經常拖到中風發作後才知患有房顫。心臟科醫生警告，房顫患者的中風風險較一般人高5倍，且50%人在一年內死亡，籲長者要經常接受心電圖檢查。



心臟專科學院委託浸會大學社會科學研究中心去年10月，以電話訪問813名65歲或以上長者有關房顫的認知，當中80%長者過去一年內曾求醫，主要因為高血壓及糖尿病，這些都是房顫高危因素。不過研究發現這些長者中有60%從未在求醫時接受心電圖檢測，沒有接受過醫生把脈的亦有64%。有63%長者甚至不知道心電圖是診斷房顫的主要方法。



心臟專科學院候任院長陳藝賢指出，三分之一的缺血性中風由房顫引致，死亡率達20%，是嚴重威脅長者的疾病。惟至少四分之一房顫沒有病徵，大部分人出現中風後才知由房顫引起。由於年紀大是房顫高危因素，國際已有指引建議醫生為65歲以上病人把脈或心電圖檢查有否房顫，惟大部分國家或地區的依從性不足20%，令社區潛在不少房顫隱形患者。



陳建議65歲或以上長者，無論有無心臟問題都應定期接受心電圖檢查，他又認為政府應將房顫列為恒常篩查，短期內則可將房顫列為地區健康服務。他指，房顫及早發現可透過薄血藥控制病情及預防中風。此外，亞太心律學會同時公布推出「APHRS房顫百科」手機應用程式，長者可透過APP自我評估是否高危患者，並教患者如果管理病情。