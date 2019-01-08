大埔九巴車禍檢委會倡運署委安全總監　設安全小組

大埔公路九巴車禍導致多人傷亡。政府成立的香港專營巴士服務獨立檢討委員會今日(8日)發表報告。委員會提出45項安全相關措施的建議，並提交行政長官。包括建議運輸署委任一名專營巴士安全總監，成立小規模的巴士安全小組，而專營巴士營辦商亦各自委任安全總監。



委員會又建議運輸署設立小數額基金，資助專營巴士公司採用新安全科技，同時委聘獨立顧問，就部分專營巴士上層座位安裝安全帶，以及加裝電子穩定控制系統等分析成本及效益。

安全表現方面，委員會建議專營巴士公司每月向運輸署匯報所有意外，並公開遠期計劃中巴士安全章節的意外數據。運輸署亦應要求專營巴士公司就超速、減速及加速向車長發實時警報，並製作相關紀錄。



人手安排方面，運輸署常設工作小組應考慮每更14小時特別更是否符合安全，並考慮車長在14日或28日內的總駕駛時數等，同時運輸署會資助車長修讀課程學習處理辱罵他人和憤怒的乘客，長遠就對執行公務的車長作恐嚇、辱罵、侮辱成分言行訂為罪行。