八旬翁殺病妻還押18月　官指是悲劇釋放被告

筲箕灣耀東邨2017年發生八旬老翁殺病妻事件。案中現已81歲的被告黃國萬，原被控一項謀殺罪。他早前於高院原訟庭因精神問題改認誤殺，獲控方及法官接納。案件今日(8日)判刑，法官考慮到公眾利益後，認為不需要判被告長期監禁，考慮他已還押了18個月，故判監禁2年，被告預計今日於荔枝角收押所獲釋放。



法官表明本案是悲劇，被告確奪走了一條生命屬嚴重事件，但考慮到本案情況及被告年事已高，現時已無精神病，不會對社會構成危險，故予輕判。



被告的家人今到庭聽判，其6弟黃志強稱他們共11名兄弟姐妹，被告最年長。對於兄長能獲釋感高興，會接他及為他洗塵。胞兄會暫時返回案發單位居住，家人已將單位執拾好。6弟形容兄長是「好老公」，街坊盛讚他「錫老婆」，有愛心，兄長在案發時可能不懂得找人協助，此是社會問題。他又指兄長原有一子亦是急病過身，兄長照顧責任很重。日後他會多陪伴兄長，或會按他意願安排入住老人院。



本案於2017年6月6日發生，被告報警說已屆76歲的妻因病受苦，他勒死妻，要找黑箱車運屍。被告還押候審期間，曾接受3名精神科醫生檢查，不約而同斷定被告犯案時患有重度抑鬱症。醫生認為他不對社會構成威脅，現毋須接受住院治療，建議他接受精神科門診治療跟進。