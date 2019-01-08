遏假難民濫用機制　政府擬於司法覆核決定前可遣返

假難民問題禍港多年，港府在修訂《入境條例》計劃上再「出招」加入9大修例建議。立法會保安事務委員會今日(8日)討論有關建議，保安局局長李家超指，港府非常關注免遣返聲請者帶來的問題，指入境處去年處理聲請上有很好成績，尚待審核聲請只餘540宗，料今年首季可完成所有積壓個案。



不過，他稱聲請問題仍存在不少困難，其中尚待處理上訴有6500宗，港府已為上訴委員會增加人手逾3倍，每月處理的上訴個案，由2016年平均每月50宗，增至現時每月330宗，料2至3年才可完成所有積壓上訴，而入境處遣送亦遇到多方面困難，有必要修例，當局預期今年上半年提交條例草案。



立法會議員林卓廷指，現時的聲請司法覆核許可個案，有2%可獲許可，但修例建議等同容許入境處在法院未就司法覆核許可的決定前將他們遣走，質疑一旦遣走後法院才批准許可「仲有冇意義？」議員區諾軒亦質疑做法不符合公義，指是為減低聲請數字而犧牲法治。



李家超回應稱，若法庭已頒司法覆核許可，港府不會將有關聲請人遣走，但建議的修訂會容許司法覆核許可有決定前，將他們遣返。他指出，98%司法覆核許可申請不獲批，而以往法院即使批出司法覆核，都是程序上的覆核，而不是用以確定聲請是否成立，強調當局有徵詢法律意見，沒有剝奪聲請人的基本權利。



他引述過往法院裁決提出的關注，包括指現行機制「嚴重被濫用」、「被無理及居心叵測之人濫用的機會不容忽視」，機制需照顧真實聲請，但亦要確保不被濫用，整體而言99%聲請個案不被確立，他們絕大部分會上訴、再被拒時絕大部分會提出司法覆核，聲請者提出司法覆核許可申請由2015年的100宗，增至去年的3000宗，增加30倍，上訴申請亦由2015年的300宗增至去年的4000宗。