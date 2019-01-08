政府拒設蠓患指數　議員批評是否爆病才監察

食環署早前完成蠓患調查，認為現階段沒有需要設立蠓患指數作長期監察。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今(8日)召開會議，討論蠓患調查結果及防治策略，多名立法會議員批評，政府不制訂使用蠓患指數監察各區蠓患，做法令人失望。最終會議通過由立法會議員何俊賢提出的修訂動議，要求政府採取適當措施監測蠓患。



議員陳恒鑌表示，採用蠓患指數可針對性監察蠓的頻數，得知哪區蠓患較嚴重。他憂慮，香港人口及貨物出入境次數多，有病媒的蠓有機會從其他地方帶入香港，批評署方「是否爆(發)病(患)才來監察？」議員盧偉國則擔心，雖然香港出現的蠓不是病媒，但會否引致皮膚敏感。



食環署副署長(環境衞生)黃淑嫻回應指，2016至2018年的蠓患投訴有下降迹象，由564宗降至162宗，而世衞亦未有指引為蠓患制訂監察計劃，因此現階段沒有計劃制訂蠓患指數。

她續稱，一般情況人被蠓咬都會出現痕癢，但只會持續數天，一般昆蟲驅蚊劑都可防止蠓咬。



此外，議員邵家臻提到，自颱風「山竹」襲港後，各區仍有塌樹未清理好，容易作為蠓的溫床點。黃表示，各部門已陸續跟進清理塌樹，相信完成工作後，濕潤地方都會減少。