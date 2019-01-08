運署指14小時特別更有必要　若取消須增聘1500車長

去年2月一輛九巴在大埔疑高速掟彎翻側，最終造成19人死亡，政府其後成立的香港專營巴士服務獨立檢討委員會早前提交報告，當中批評運輸署指引容許巴士車長有14小時的特別更，認為必然增加車長累積疲勞風險。運輸署署長陳美寶回應指，巴士乘客每日有400萬人次，巴士公司已明顯指尤其在早上及黃昏等返放工時段，有需要增加班次，但指引已規定特別更的車長每日有不少於連續3小時的休息時間，她坦言若取消特別更，全港5間巴士公司便需聘請1000至1500名車長作填補。



至於報告建議長遠應就對執行公務的車長作恐嚇、辱罵等成分言行訂為罪行。陳指，現行法例已有針對乘客干擾車長的罰則，最高罰款3000港元及監禁6個月，而若涉及襲擊車長，刑事條例已列明可監禁1年，但未來當局亦會研究現時法例是否足以保障車長。



被問到九巴在事故發生至今未有判罰，反而由政府撥款資助改善設備，運輸及房屋局局長陳帆表示，檢討委員會不是要找出誰負責任，而是提出改善建議安排，況且法庭已審理今次致命交通意外，現階段不便評論。