索價過萬！網售鱷魚當寵物　賣家︰上得手玩

飼養貓狗是社會主流，有人則鍾情偏門寵物，但「亂得意」隨時誤墮法網。近日有賣家竟在社交網站公然出售鱷魚，標榜其身形細小，容易飼養，吸引不少人留言問價！



該賣家周日（6日）在Facebook群組「香港爬蟲兩棲交易平台」賣廣告，開價逾萬港元，兜售一隻4歲的侏儒凱門鱷。她聲稱︰「依家品種比較細身，適合怕佔用空間太大嘅家庭」，又教路買家可用1至1點2米長的缸飼養︰「米二嘅缸休息進食，但活動範圍半放養」。



記者佯裝買家，向該賣家查詢鱷魚會否咬人，她直言︰「鱷魚連尾大約2尺，可上手」，又拒絕直接回應飼養是否合法︰「香港夠話一國兩制，你覺得呢」。



除了鱷魚，發貼者更在Facebook兜售受《野生動物保護條例》保護的水獺：「五個月毛毛，仔，已經戒咗奶，食貓糧，養定健康，唔咬人好黐身」，索價逾2萬港元。



漁農自然護理署回覆《港呢啲》查詢表示，鱷目（鱷魚）所有品種均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I或II的物種。《公約》列明物種的進口、出口、再出口及管有均受香港法例《保護瀕危動植物物種條例》管制。



任何人進口有關物種，必須領有由出口地發出的有效《公約》出口准許證，並於物品進入香港時由獲授權人員查驗。如進口物種乃源自野生的活體動植物，亦須在入口前，領有由漁護署簽發的進口許可證。



任何人如管有活生的野生附錄II物種作商業用途，必須事先領有漁護署發出的管有許可證；若作非商業用途，管有人必須能夠證明其物品為合法獲得，方可獲豁免管有許可證的要求。



另外，水獺受《野生動物保護條例》管制，任何人除按照特別許可證行事外，不得購買、售賣、輸出、要約出售或要約輸出任何受保護野生動物或受保護野生動物的部分。一經定罪，可處罰款10萬港元及監禁1年。

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