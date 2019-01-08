啟德醫院遲一年啟用　區議會轟資料太少難支持

啟德新急症醫院原預計2024年落成，惟現時最新評估要延遲一年，至2025年底才投入服務，屆時伊利沙伯醫院大部分服務會遷移到該院。黃大仙區議會批評伊院至今仍未交代新醫院落成後，伊院舊址會保留多少服務，區議會主席李德康直斥：「乜數據都冇，點支持呢？」



黃大仙區議會今午(8日)討論啟德新急症醫院，伊院副行政總裁何曉輝表示，新醫院正進行地基工程，料最快2025年底投入服務。新醫院最高為20層，可提供2400張病床，設有50部升降機，以分流病人、職員及病人家屬。目前伊院病床數目約1900張，李指啟德新醫院的病床數目只較伊院「多少少」，擔心新醫院無法應付新增的啟德新發展區住宅人口，以及因地利靠近而跨區求醫的九龍灣居民。李不滿醫管局未有為此做評估，更連伊院舊址日後會保留多少服務仍不清楚，李代表整個黃大仙區議會表明缺乏資料下，難支持新醫院項目。



另外，新醫院天台將設直升機坪，是繼現時東區醫院外，另一間提供機坪的急症室醫院。醫管局高級經理侯漢輝表示，直升機航線會避開啟德區內住宅項目及觀塘繞道，亦會裝設隔音屏障，將噪音減至最低。