政Whats噏：九東搞智慧城市　男議員求供流鶯熱點

政府以九龍東作為推動智慧城市嘅試點，不斷喺區內加設智能設施及開發Apps配合。觀塘區議會今午(8日)討論項目推展情況時，多名議員質疑當局自2016年來所落實的措施成效不彰，惟有一名男議員卻關心區內流鶯熱點資訊，認為當局「必須」做到先夠智慧！嚇得一眾議員嘩聲四起。



議員馬軼超話，好歡迎政府推動公共數據，認為可有助年輕人創業，但依家智慧城市版圖只集中商貿區，未有處理大家所關心嘅社區問題。咁有咩社區問題要解決？佢話包括衞生同交通黑點，以及流鶯熱點，坦言政府必須做到先夠智慧喎。



在席多名議員都聽到目瞪口呆，不少人更竊竊私語。事後問番點解咁關心流鶯？馬軼超解釋，區內太多流鶯出沒，對居民造成滋擾，如果有數據顯示佢哋現身，警方就可以做佢應該做嘅事嘞。



另外，多名議員認為各部門協作不足，又批評只推動商貿區做智慧城市係「離晒地」。負責項目嘅起動九龍東專員區潔英就叫大家唔使擔心，皆因現屆政府力推創科，就算佢叫唔郁啲部門，政府高層都會搞掂。佢更解釋，由當初落實九東作智慧城市試點，已決定只做商貿區，唔係今日發生嘅事。