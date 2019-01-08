非禮案道士稱獲邪靈同意　伸手指入陰道採玄珠

報稱道士的中年漢藉「作法」驅嬰靈及驗屍毒為名，涉嫌多次摸胸撩陰非禮一名婦人及對她的15歲女兒上下其手，案件今(8日)在區域法院續審。56歲被告袁銘權接受控方盤問，先被問及其法力根源及所屬宗教門派，他一時說自己先後師承兩位佛教上師，亦會間中求教於觀音大使，但問及所用的法術非佛家概念時，他說佛道相通，但強調自己為「雜修」，故不用遵守佛道兩家的操守規則，或索性說自己「非佛非道，自成一派」。



到被問及有關玄珠的來歷、運作理論及施法細節時，被告先說邪靈強姦女性時，趁女性性興奮陰門大開時植入玄珠以吸收人體陽氣，經追問後又修正成邪靈是植入種子，在女性體內吸收陽氣孕育成玄珠後排出，邪靈享用後會增加法力。



主控官聞言就問他：「既然玄珠會被自動排出，又何需你伸手指入人家嘅陰道去採？」被告反應快捷回應：「自動排出係只會排到去陰道口嘅啫」，並指邪靈會待在女性體內看守玄珠的育成。



主控官質疑，被告說首次見事主X，就見到她體內同時有嬰靈、邪靈及玄珠，為何他明知邪靈在看守玄珠，首要的法事不是趕邪靈而是先採玄珠：「你要搶邪靈嘅玄珠，唔怕會受到攻擊？」被告回應：「邪靈有反抗吖，但佢道行唔夠我高囉，同埋當時我衡量過㗎，趕走咗隻邪靈，啲玄珠變成無人嘅寶物，任何人都會嚟搶，我同隻邪靈有商討過，佢為咗其他未成熟嘅玄珠都同意我咁做(採玄珠)」。