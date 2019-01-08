立會宣誓擬定須奏國歌場合　議員憂成DQ新藉口

行政會議已通過《國歌法》及將提交立法會審議，政制及內地事務局明天(9日)將舉行記者會作簡介。立法會議員楊岳橋指，對於當局目前仍未就貶損國歌作出清晰定義感到憂慮，而草案附件將安排包括於立法會宣誓前奏唱國歌，擔心有關安排會成為進一步禠奪議員資格(DQ)的新藉口，重申若當局未能說服他，有關法例能保障言論及表達自由，其所屬政黨現階段會反對草案。



至於據悉條例草案建議立法會議員的宣誓儀式為須奏國歌場合，議員胡志偉認為做法合適，但不同意將奏唱國歌列入宣誓儀式，否則予人感覺是將來用作禠奪議員資格(DQ)的工具。至於是否支持《國歌法》，他指關鍵是奏唱國歌場合是否清晰，減少市民誤墜法網的機會。



建制派立法會議員張國鈞表明會支持《國歌法》，認為《國歌法》條例草案能夠反映立法原意，維護國家尊嚴，可謂引導與規範並重，罰則清晰、相稱，相信屆時亦會參考侮辱國旗、國徽等相關法例。問及貶損的定義，張認為難以一一列明所有貶損例子，但強調有四大要點，包括是否屬國歌、場合是否公開、行為動機、是否法例所規範的範圍等，至於議員宣誓前應否播國歌，張稱與內地儀式上相對應，認為合適。