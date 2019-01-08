政Whats噏：黃錦星曬0元電費單　點名挑機林超英

環境局局長黃錦星經常分享節能經驗，慳電慳到出晒名，過往曾經與同樣慳電出名嘅前天文台台長林超英比拼。黃錦星今日(8日)就喺Facebook上分享今年首張電費單，誇張到錄得0港元，更點名林超英問佢嘅電費成績，認真得戚。



黃錦星講過要晚上氣溫達攝氏28度，先可以開睡房冷氣，過往已經多次分享電費創新低嘅成績，最新嘅電費單竟然一蚊都唔使出囉。睇返佢今期用電度數為70，平均每日用電量度數為2，今期基本電費就有46.87港元，不過受惠於回扣、電費紓緩計劃等全數抵銷咗電費，仲有0.56港元多出添。



面對黃錦星嘅挑戰，林超英就留言話要2月初先有新電費單，睇嚟今次分唔到高下喇。不過，林就話去年10月初至12月初每人每日平均用電為1.7度，比黃錦星一家多咗少少，主因係雪櫃舊，輸畀黃錦星嘅超慳電雪櫃，所以自己係輸「軍械競賽」喎。林超英仲話雪櫃用到就換好可惜，所以為環保寧願輸電費，仲話太太已經改用凍水沖涼希望慳多啲電喎，睇嚟兩個又有新項目鬥喇！