運油輪大火：專家估計油倉積高濃油氣觸火後爆炸

越南註冊運油輪在南丫島加油期間釀爆炸及起火焚燒，導致1死4傷2失蹤。據悉，意外發生時，有油躉正準備運油輪「入油」。曾於遠洋貨輪工作的香港海員工會副主席蔡良丕指出，他參與過無數次遠洋輪加油工作，從未發生起火意外，今次大火極為罕見，一般而言，若加油時遵循安全守則，應該不會發生這樣的嚴重事故。



蔡良丕表示，相信該運油輪在香港是補充一千幾百噸燃油，根據安全守則，加油時附近不能吸煙，油管接駁口必須扭實及做足防漏措施，例如要放兜承載漏出的油，一旦漏油也不會向四周擴散，加油位亦要放有木糠及滅火筒，以防漏油時，可迅速用木糠索幹油。



另外，接駁油管時一定要駁對位，加油時也要循序漸進，慢慢泵油，不要一次過谷太快，以防谷爆喉管漏油，在加油期間亦要有人「睇到實」，確保加滿油可即時閂喉。不過，雖然規倒標明不能吸煙，不能明火，但「有人確實會你有你不准，我有我照吸煙」，估計吸煙引發爆炸起火的機會極大。



蔡良丕又稱，爆炸要滿足3個條件，必須有氧氣、油氧濃度達到閃燃濃度、同時又要有足夠的溫度。假如當時是加主機使用的重油，則就算吸煙也不可能釀致爆炸。他估計爆炸原因是油倉積聚了大量高濃度油氣，船員打開油倉時，剛好有人在附近吸煙，油氣接觸火後引發爆炸。



對於有指船上電線短路、或煮食明火導致爆炸，蔡直指根本沒有可能，因為油倉附近根本不會有電線，就算有靜電，只要一接駁油管，靜電即會流走，難以釀成爆炸。船上煮食廚房，更是與油倉相隔極遠，煮食爐更裝有防煙罩，阻止火屎噴出來。