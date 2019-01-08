談重建大球場言之尚早　灣仔區會：要先有替代品

康樂及文化事務署建議將香港大球場改建為公眾運動場，加設符合國際標準的田徑比賽設施。灣仔區議會今(8日)討論相關議題，就康文署指即將興建啟德體育園，規模和功能與大球場有重疊，有議員關注兩者的「分工」，即是否能互相取代，並同時促請政底交代兩者分別興建及重建的時間表。



多名議員表示，康文署提供有關大球場發展的文件太過簡短和粗疏，難以表達意見。區議員黃宏泰表示，文件指政府將興建啟德體育園，規模和功能與大球場重疊，但政府應交代兩者的定位，因現時啟德體育園仍未建成，未知體育園是否能做到興建的原意和用處，決定改建大球場屬言之尚早，「先要有替代品，不能有真空期」。



區議員李碧儀亦關注兩者的「分工」，即兩個場地是否能互相取代，並同時促請政府交代兩者興建及改建時間表。區議員李文龍亦擔心未來大球場改建後，用途改變，會否造成交通問題。區議員楊雪盈則擔心，改建香港大球場是拆卸灣仔運動場的第一步。



康文署高級行政主任(策劃事務)區佩妍複述民政事務局局長劉江華指，現時政府沒有計劃拆卸灣仔運動場，而大球場改建後，面積與現時大球場相若。