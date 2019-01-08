政府擬修例羈留假難民　李家超允認真處理

港府為打擊假難民提出的《入境條例》修訂建議中，包括考慮加入條文，規定在考慮羈留時間是否合理時，亦應考慮其他相關因素，如當大量聲請個案同時等候入境處或上訴委員會處理、相關人士直接或間接阻延程序，或出現其他入境處未能控制的情況，舉例如部分國家需更長時間發旅遊證件，即使審核或遣送程序受阻，當事人亦可被繼續羈留而不會變成不合理，又正考慮訂明若認為不羈留相關人士會對人命或財產構成風險，可不受普通法原則限制繼續羈留。



立法會議員葛珮帆稱，如修例獲通過，料被羈留聲請人會增加，問到會否增加羈留設施，又指建議是否等同會羈留曾犯過重罪的聲請人；鄭松泰則指建議「寫得咁嚴苛」，為何不「直接起禁閉營」，問到當局曾否考慮。



保安局局長李家超指，明白社會重視相關的羈留措施，但指需克服數個挑戰，法院要求羈留需在合理時間內，修例建議是為判斷羈留時間是否合理列出多項因素，包括資源及人手、相關人士態度等，令羈留不會被認為是「不合理」，他又指「不否認會做任何羈留措施」，承諾會認真處理羈留問題。



何君堯問及李的回覆是否「意味着禁閉式難民營」，李家超指此階段未有決定，要考慮首先要有穩妥的法律基礎，「先可容許我考慮唔同嘅選項」、有信心就任何的羈留措施作決定，希望修例建議提出時，可盡快獲通過。



李續指，機制要保障的是真實聲請人，惟免遣返聲請機制「充分被濫用」，形容冀修例可解決四分三的問題，餘下的四分一就需相關國家配合、重發證件給聲請人及接收他們的國民，又指有部分地區不配合、一年才發出約20個旅遊證件予滯港國民，會不斷游說，被問到有否尋求外交部協助，他就指有尋求內地某些部門協助。