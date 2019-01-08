何東舜銘代亡母　向何鴻燊及澳娛追討股份股息

賭王何鴻燊胞妹「十姑娘」何婉琪去年6月逝世，她在晚年因澳門旅遊娛樂股份有限公司（澳娛）的股份和分紅問題，與何鴻燊鬧翻。十姑娘的兒子何東舜銘今(8日)以其母遺產執行人身份入稟高院，控告澳娛、九舅父何鴻燊和八姨媽「八姑娘」何婉鴻，要求法庭頒令宣布十姑娘的遺產持有六千多股（約百分之七）澳娛股份，並向三名被告追討自2007年起沒有派發給十姑娘的股息。



三名原告依次是何婉琪的遺產執行人、滿威利基金會文化交流有限公司和Mutual Stand Limited；三名被告依次是澳門旅遊娛樂股份有限公司、何鴻燊和何婉鴻。



入稟狀透露，何婉琪於1962年支付了二百萬元作為對澳娛的投資，但經交涉後，何鴻燊才把二十股澳娛的實物股票交給何婉琪。何婉琪於2005年4月行使優先認購權，分別再以200萬元和1000萬澳門元，從何鴻燊和何婉鴻認購了兩股和十股澳娛股份。何婉琪於2005年5月分別各把一股澳娛股份贈送和轉讓給另外兩名次原告。



入稟狀指，按澳娛附屬公司澳門博彩控股有限公司在香港上市的招股書，何婉琪持有澳娛約百分之七的股份，以澳娛當時已發行股份85250股計算，她當時應持有6263股。