過海路線車資加最多　城巴969C料加$1.5

城巴新巴及其與九巴的聯營過海路線，將於本月20日加價5.6%至7%，但巴士公司於本月14日才公布新收費價目表。東網選取部分路線計算加幅，其中隧巴線向來收費較貴，實際加幅亦相對較高，當中最貴的城巴969C線，由天水圍往太古全程車資原為22.1港元，新價約為23.6港元，加價1.5港元。



城巴及其與九巴聯營的過海路線將加價7%，除了過海線實際加價金額較高外，城巴來往中環至赤柱的260線，亦將由10.6港元加至11.3港元，車資多0.7港元。如果以較便宜的城巴5B線計算，全程由堅尼地城至大球場舊價為3.4港元，新價3.6港元。



至於新巴及其與九巴聯營的過海路線將加價5.6%，其中680線由利安往金鐘(東)現收費為19港元，新價約為20港元，加1港元。由於新巴3條來往中環至尖沙咀的觀光線H1、H1A及H2，亦納入加價行列，料車資將由33港元加至34.8港元，加價1.8港元。



新巴城巴指，新票價將於本月20日凌晨2時30分起實施，預計93%乘客的每程車費增加少於1港元，72%乘客每程車費增加少於0.5港元；城巴北大嶼山及機場路線的票價會維持不變。