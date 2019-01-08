議員促增巴士安全設備　憂辱罵車長定罪具爭議

香港專營巴士服務獨立檢討委員會就16個範疇提出供45項建議，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指出，報告反映政府過往就巴士安全上處於被動，不積極，今次委員會從多方面作較全面的建議，若能適當執行將能改善專營巴士問題。不過就辱罵車長定罪的條文有爭議性，屆時或需於車上安裝攝錄機並記錄對話，牽涉私隱問題，認為要先經社會廣泛討論才引入。



議員譚文豪指，巴士服務改善與巴士加價息息相關，政府應把豁免巴士的隧道費納入戶口儲存，用作對沖巴士加車費及改善巴士設施如安裝行車裝置、新車配安全帶等，惟報告提出的意見卻沒有與加價有關連，批評政府不全面，「過到骨」就不再跟進。



議員林卓廷贊同有關建議包括為乘客座位加裝安全帶、限速器等，認為有助提高行車安全，亦歡迎檢討巴士車長特別更，不過認為政府欠大決心及誠意削減車長工時，政府應為逐步削減長工時狀況設立時間表，重申任由車長疲勞駕駛，會危及乘客和其他路面使用者。



議員麥美娟表示，巴士車長特別更因薪金偏低及人手不足，有必要改善車長待遇，建議巴士公司透過改善待遇以吸引更多新人入行。她同意以實時警報系統確保以安全車速行駛，惟要確保引入不會滋擾車長。