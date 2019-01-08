資料庫：9年前內地貨船貨櫃爆炸釀18傷

本港近年亦發生過多宗爆炸船火，最為嚴重一宗發生於2010年9月，一艘內地貨船「粵海638」，停泊於油麻地公共貨物起卸區對開200米「東錨地」避颱風兼過夜。但半夜船上一個裝載五金廢料貨櫃起火，消防運設備登船準備灌救之際，貨櫃發生沖天大爆炸，噴出一個逾10層樓高的巨大火球，致18名消防員及船員受傷。令人意外的是，消防宣布將火救熄後45分鐘，貨櫃竟然第2次爆炸。



2016年10月，筲箕灣避風塘一艘出租的18米長遊艇，懷疑機房首先失火，火勢迅速蔓延致烈燄沖天。有船家恐造成火燒連環船，駕小艇將火船拖離停泊位，使火勢不會波及其他船隻，2小時後消防將火撲熄，火警中無人受傷。



2015年9月中秋節，筲箕灣避風塘一艘大型漁船着火，火乘風勢迅速蔓延。由於船隻緊密相連，其他船隻被波及起火，造成火燒連環船，傳出10多次轟天爆炸聲，火燄有2層樓高，有一家5口及時跳船保命受傷。消防花逾2小時將火撲滅，證實共有25艘船燒毀。



2014年2月，香港仔避風塘一艘停泊的中型漁船，疑電線短路起火，附近居民受嚇驚叫。幸消防很快將火救熄，無波及其他船隻及造成傷亡。2012年6月，屯門避風塘一艘漁船，在深夜時分船上洗衣機引發火警，全船陷入火海，更傳出三次爆炸，3內地船員跳海逃生獲救，船主折返船救火時燒着衣服，並墮海失蹤，後被撈回屍體。