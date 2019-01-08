港府「四不」捱轟　花數以十億公帑優待假難民

假難民早已成為香港治安毒瘤，港府計劃在修訂《入境條例》計劃上再提出9項建議。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》，主持人王國興鬧爆港府庸政、懶政，既拒絕重啟禁閉營及退出聯合國《禁止酷刑公約》，又縱容假難民滯港作奸犯科，問題已由市區禍延離島，假難民做黑工、販毒，甚至被搗破武器庫，令「南丫島變南亞島」。王炮轟政府無良、假仁假義，慷納稅人之慨，寧花數以十億港元計的公帑優待假難民，卻罔顧市民生命安全，犠牲港人利益。



王國興炮轟港府「四不」，即不肯退出聯合國《禁止酷刑公約》、不肯重啟禁閉營、不即捕即解、不立即遣返已犯法的假難民，令市民非常憤怒。他表示，由於港府縱容，令南亞假難民問題惡化，由深水埗「南亞村」擴展至新界西北的寮屋和貨櫃屋，早前更殺入離島，令離島亦變成假難民聚居地。其中長洲就有市民被南亞人挑釁圍毆，南丫島則被剿滅經營毒品的地方，並發現有人藏械，當地居民亦直指「南丫島變南亞島」，出入提心吊膽，遊客亦怕受滋擾，反問政府「係咪要等到假難民去到禮賓府紮營，政府先去理呢？」



滯港假難民令香港愈來愈混亂，王狠批政府至今仍容許酷刑聲請者手持「行街紙」招搖過市。在過去一年有3400多宗非華裔罪案中，其中約1000宗犯罪者正持行街紙。而近年屢次發生假難民參與嚴重犯罪事件，如去年7月涉款2300多萬港元的尖沙咀鐘錶劫案等。王直斥當局對假難民的威脅無動於衷，置香港市民安危於不顧。



政府多次強調會加快處理假難民問題，但來港的非法入境者仍源源不絕，該等非法入境者其後更提出酷刑聲請。王直指假難民困擾香港多年，並非不可處理，皆因政府庸政、懶政，每屆政府都避開處理，才不斷拖延，令問題惡化。



王直斥假難民濫用免遣返聲請程序，滯港期間作奸犯科，但政府仍以人道為由，5年來耗費50億港元公帑照顧假難民的衣食住行，單是最近一年已耗資14億港元。王炮轟政府假仁假義，慷納稅人之慨，優待假難民，刻薄港人。



王強烈要求政府為市民安全着想，盡快退出聯合國《禁止酷刑公約》及重設禁閉營，不可再讓假難民四出活動，必須實施即捕即解及即時遣返已犯法的假難民，勿再浪費市民的血汗錢去助長假難民作惡。



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