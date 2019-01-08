機場空運中心17外判保安被拖糧40萬　僱主失聯

年近歲晚，打工仔正躊躇年關開支。不過，有工會今日(8日)踢爆，機場空運中心多名外判保安員被拖糧，部分甚至被拖1年仍未收回欠薪。有涉事保安員指，僱主曾開出空頭支頭，其後甚至「失蹤」無法聯繫，直言可能要借錢度年關。工會代表指，現時17名保安員共被拖欠約40萬港元，已向勞工處求助，準備入稟勞資審裁處追討欠款。



街工勞工幹事王峻達指，日前接獲多名保安員求助，他們在機場空運中心一間物業管理公司任職，日薪約570至600港元，惟資方一直未有依時出糧，或只支付部分薪金，不少人見勢色不對，任職未夠1個月已辭職，惟資方卻繼續採取拖延策略，部分保安員至今仍未取回去年1月份的薪金。



王續稱，涉事公司其後變本加厲，拖欠所有員工去年11及12月薪金，而單是向工會求助的17名員工已涉款約40萬港元，尚未計算其他員工，估計實際欠薪金額更大，已與受影響員工到勞工處求助，獲安排於本月23日召開調解會議，若僱主繼續失聯，將在本月28日到勞工處錄口供，以入稟勞審處追討欠款。



街工立法會議員梁耀忠表示，年近歲晚接獲多宗欠薪投訴，多數為清潔、保安等行業，由於事主多數較年長，較容易被僱主操控，又指《僱傭條例》雖訂明，僱主若故意不依時支薪，一經定罪最高可被罰款35萬港元和監禁3年，惟過去鮮有僱主被判監，認為檢控率低，加上工人追討需時，令無良僱主更加有恃無恐，要求勞工處加強執法。