減輕行政負擔　教局擬增中小學副校長名額

學校的行政工作愈來愈多，由教育局成立的教師專業發展專責小組正檢討中小學的中層職位架構。據了解，專責小組傾向建議在開設24班或以上的中小學，增加一個副校長職位至每校三個；開設18至23班的小學，副校長職位亦建議由一個增至兩個；過往不設副校長職位的12至14班中學，亦建議增設一至兩個副校長職位。



現時每間公營中小學最多有兩個副校長職位，中學副校長薪酬為約81,000至93,000港元，小學副校長薪酬為70,500至71,000港元。據了解，專責小組正草擬最終建議報告，預料會在3月提交教育局，該局屆時會再考慮是否落實，一旦落實，全港中小學有望合共增設300多個副校長職位。現職中小學主任級的人員，若獲晉升為副校長，頂薪有望增加最多約1.5萬港元。



另外，下學年小一統一派位於本月26日起接受申請，雖然最後一批在「零雙非」政策實施前出生的學童本學年已入學，但教育局預計仍有部分符合資格的港人子女及單非、雙非學童會來港入學，因此教育局會為跨境學童提供選校名單，當中包括屯門、元朗、北區及大埔的學校。因應港珠澳大橋開通，居於珠海或澳門的合資格兒童或會經大橋來港上學，因此部分東涌學校會包含在選校名單內。