解構百日咳　細菌入肺嚴重可致昏迷腦出血

百日咳又名「雞咳」，上年紀的人不少都曾聽過其大名，但年輕一族可能聞所未聞，甚至認為此傳染病早已絕迹。百日咳不一定代表患者會咳足一百日，症狀平均持續六至八星期、即約五十日左右，「百」字是形容其強烈咳嗽症狀會持續很久，除會妨礙病人飲食和呼吸，一旦細菌感染肺部，嚴重可導致抽搐及昏迷不醒，幼嬰亦有腦出血風險。



百日咳由百日咳博德氏桿菌引致，患者初時可以沒有特別病徵，只會流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽。不過，咳嗽會日益嚴重和加劇，而百日咳可透過直接接觸病人的飛沫傳播，潛伏期由四日至三星期不等，通常為七至十日。雖然抗生素能有效治療百日咳，但如果兒童長時間發燒和咳嗽，且咳嗽時出現嚴重氣喘，應立即送院治療。



百日咳近年較少被提及，但其實確診宗數近十年逐年上升，更曾發生公立醫院產後病房集體染病個案。威爾斯親王醫院一個產後病房，於去年二月底起先後有三名嬰兒確診感染百日咳，他們介乎廿八日至三十日大，其中一嬰兒要接受隔離治療，院方須按既定感染控制程序進行接觸追查。



靠疫苗預防外，衞生防護中心亦提醒公眾要保持良好個人衞生，特別在觸摸口、鼻或眼之前，或觸摸扶手或門把等公共設施後要用梘液和清水潔手，如出現呼吸道感染病徵，應戴外科口罩，切勿上班或上學，同時須保持良好環境衞生及室內空氣流通，小朋友常接觸的表面如傢俬及玩具，須經常清潔和消毒。