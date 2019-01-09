外國亦死灰復燃　嬰兒喪命

近年多個疫苗接種率高的發達國家都湧現百日咳復燃現象，包括美國、英國及加拿大，個案主要是一歲以下幼兒，甚至有嬰兒死亡。美國疾病控制及預防中心指，孕婦補種疫苗後，其嬰兒出世後預防感染百日咳的保護力高達八成五，且已有不少研究證實孕婦接種百日咳疫苗十分安全，故強烈建議孕婦在妊娠廿七至三十六周期間補種百日咳加強劑，預防初生嬰兒出世後受感染。



英國早於七年前曾爆發全國性百日咳疫情，錄得近萬宗個案，三個月以下嬰兒發病後情況最嚴重，有十四名嬰兒死亡。百日咳疫情復燃原因不明，英國政府該年起為孕婦免費補種疫苗，將抗體經母體傳給嬰兒，目前當地高達七成孕婦已接種疫苗。澳洲今年中起亦全國實行孕婦免費注射百日咳疫苗，建議孕婦在妊娠廿八周注射。美國的孕婦亦可免費接種疫苗，當局更建議每次懷孕都要補種。



成年人方面，由於其感染百日咳後病徵未必明顯，或症狀較為輕微，與傷風感冒相似，故即使爆發百日咳的地區亦未有建議成年人補種疫苗。呼吸系統科專科醫生溫志堅表示，他去年接獲三宗成年人感染百日咳求診個案，其中一人是年僅廿多歲女士，即使注射了疫苗仍中招，成因不明，她潛伏期間無外遊，相信屬本地感染。



該名女病人咳嗽持續了兩周，「一講嘢就咳」，但病徵未算嚴重，沒有出現發燒及肺炎，獲處方抗生素後兩至三日已逐漸康復。不過，溫志堅建議高危一族，例如醫護人員或抵抗力差的成年人，亦可考慮補打百日咳疫苗，即使感染也可減低併發症出現的機會。