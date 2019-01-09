新疫苗藥效短政府懶理　百日咳大爆發初生嬰高危

沉寂多年的百日咳大爆發！衞生防護中心最新數據披露，剛過去一年百日咳感染數字創半世紀新高，錄得一百一十宗個案，幾乎是前一年的兩倍，亦是香港有疫苗以來個案宗數首度破百，估計與早年轉用的新疫苗藥效較短、市民抗體隨年月失效有關，並導致不少尚未適齡打針的嬰兒被傳染。防護中心在「轉藥」多年後終急急「補鑊」，其轄下科學委員會今日開會決定為孕婦補種疫苗的安排。有立法會議員批評，百日咳屬高度傳染病，一旦爆發恐失控，外國近年已免費為孕婦補種疫苗，斥港府防疫慢半拍。



根據香港的「兒童免疫接種計劃」，現時嬰兒在出生後兩個月、四個月及半歲大時會接種合共三針「白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痹混合疫苗」，即俗稱的四合一疫苗，並於歲半、小一及小六補種加強劑；而自上世紀六十年代起推行疫苗接種計劃以來，香港與其他發達地區一樣，百日咳幾近絕迹，每年僅錄得零星個案。



據衞生防護中心過去廿年數據，香港每年錄得百日咳個案由三至三十宗不等，但二○一五年起感染個案有上升趨勢，該年飊升至五十宗，前年更升至六十九宗。近日最新公布的數據顯示，去年錄得的百日咳呈報個案創歷史新高，達到一百一十宗，疫情是自疫苗接種計劃推行後五十年所未見。



在去年這逾百宗個案中，僅六宗為內地輸入，其餘主要屬本地感染個案。有三成八個案患者為六個月以下、未完成三針四合一疫苗注射的幼童，部分更是小於兩個月大的嬰兒，即尚未適齡打針組群。值得留意的是，有兩成一個案是家居群組感染個案，即家庭成員之間互相傳播，尤其不少嬰兒是遭大人傳染發病。



對於近年感染個案暴升，防護中心推斷原因有二，其一是與早年轉用的新百日咳疫苗有關。以往沿用的「全細胞型」疫苗易出現發燒、疼痛及紅腫等副作用，香港遂於○七年起跟從國際普遍做法，改為使用「無細胞型」疫苗，副作用個案大降。不過，世衞數據指疫苗效力每年下降百分之二至十，而無細胞型疫苗會下降得更快，且對預防傳播的效能較差。中心亦估計近年廣泛使用的高靈敏度「聚合酶鏈反應測試」，令確診個案增加。



兒科專科醫生劉成志指出，所有疫苗均非終身有效，百日咳疫苗保護力只維持約十年，估計香港不少中年人的抗體已所剩無幾，若社區爆發疫情則容易中招。劉又指，近期接獲的感染個案大多是未滿兩個月的嬰兒，由於疫苗約需一個月才產生抗體，嬰兒出世至首次打針期間有三個月真空期，建議孕婦應補打百日咳疫苗以保護寶寶，「唔好睇小百日咳，小朋友係可以咳到腦出血或視網膜脫落」。



本身是醫生的立法會議員郭家麒批評，衞生防護中心作為守護港人健康的第一防線，明知新型百日咳疫苗效能較差，且全球不少地區近年已陸續爆發百日咳，竟仍只袖手旁觀未有適時防控，待疫情「殺到埋身」才醒覺已太遲。他指國外不少地區已免費為孕婦補打疫苗，將免疫力經母體帶給嬰兒，促港府效法，盡快安排孕婦接種。



過去十年香港百日咳感染呈報個案數字



年份 / 宗數

2018 / 110

2017 / 69

2016 / 31

2015 / 50

2014 / 30

2013 / 20

2012 / 20

2011 / 23

2010 / 5

2009 / 15



資料來源：衞生防護中心