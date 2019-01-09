走塑風波！視飲管如輪椅　環保人士爆出位言論

隨着多間食肆相繼停供飲管，社會對「走飲管」傳出不同聲音。近日有網民就發表意見，指「必須用飲管嘅人係傷殘人士」，惹來網民大力批評。



在Facebook群組「搞走塑」一篇討論香港人均垃圾量的貼文下，有網民有感而發，留言指：「小妹覺得認為必須用飲管嘅人係傷殘人士，就如輪椅咁，好人好姐，點會次次外出都要用到輪椅？就係因為佢哋有需要嘛，咁佢哋傷殘，我哋咪就吓佢囉」。



她指自己為人友善︰「我哋唔止對地球Nice（友善），對任何人都好Nice㗎，除咗刻意針對人嘅人。」她最後表示，雖然她大部分時間都「就咁用口飲」，但亦會使用可重用飲管。



不料，該言論事後在網上瘋傳，被網民群起斥責：「佢個邏輯即係用筷子刀叉都係傷殘，用手最環保」、「用膠飲管等於傷殘，用重用飲管等於正常人，我看不透」、「就係呢啲人扭曲晒環保嘅原意」，又批評她對殘疾人士不甚尊重。



根據香港《殘疾歧視條例》，殘疾是指身體或心智機能的全部或局部喪失；全部或局部失去其身體任何部分；身體部分機能失常、畸形或損毀；影響對現實情況的理解、情緒或判斷、或引致行為紊亂的任何失調或疾病等。



對於佢嘅意見，你又認唔認同呢？

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