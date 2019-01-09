發507拆招牌令65%未遵從　屋宇署執法不力僅控3個案

為打擊違例招牌，屋宇署2014年實施「目標街道大規模行動」，惟早前審計報告批評該署打擊不力，發出清拆令後進行的工作出現介乎3個月至2.3年的延誤。屋宇署(9日)今書面回應立法會議員提問，披露2017年共就9條街道發出507宗清拆令，其中僅176宗已解決，尚有331宗尚未獲遵從，惟署方至今只安排檢控當中3宗個案，檢控率不足1%。



該署2017年同時發出133宗拆除通知，全數已獲遵從，其中50宗為經屋宇署優先進行的代辦工程，然而該署2017至18年有1宗代辦工程費用遭撇帳，涉及款額近3萬港元。該署指發出清拆令後，商戶一般需時籌備，會視乎情況跟進，如檢控不合作業戶等。



另外，該署2013年9月起實施「招牌檢核計劃」，惟每年通過檢核的招牌數目較少，2018年全年僅30個，較2017年45個少。該署解釋，推行計劃後，有關招牌的小型工程每月平均455宗，較實施前大升384%，顯示招牌擁有人寧願選擇按照「小型工程監管制度」拆除舊招牌，再重新設合乎規格的招牌，強調檢核計劃是為小型招牌擁有人提供另一選擇。