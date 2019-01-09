去年首10月679宗野豬出沒　南區佔最多

近年野豬大鬧市區的情況頻生，環境局今天(9日)書面回覆立法會議員提問時指，去年首10個月共接獲679宗有關野豬出沒或滋擾報告，當中5宗涉及野豬傷人個案。最多野豬出沒的地區為南區，去年首10個月共發現173宗野豬出沒個案，傷人報告為1宗；西貢區及中西區分別為野豬最常出沒地區的第二及第三位，分別有86宗及70宗。



漁護署表示，已採取多管齊下的措施處理野豬滋擾的問題，惟考慮到社會上不同意見，署方自2017年起已暫時停止由民間狩獵隊安排的野豬狩獵行動，並改以避孕及搬遷先導計劃(先導計劃)，為捕獲的野豬進行避孕及/或搬遷。



計劃推行至今，每次行動平均捕獲3隻野豬，較過往以狩獵方式捕獵的效率(平均每次少於一隻)為高。避孕/絕育計劃則於去年2月正式開始，截至去年12月，漁護署共為54隻野豬避孕/絕育，漁護署預計於2019年底會完成有關評估。



漁護署又提醒，根據《野生動物保護條例》，於指明的禁止餵飼地方餵飼野生動物(包括野豬)會被檢控，最高可被判罰款1萬港元。在過去5年，共有3宗在指明的禁止餵飼地方餵飼野豬的成功檢控個案。