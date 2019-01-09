開放校舍體育設施反應一般　政府將提高津貼金額

教育局及民政事務局在2017學年合作推行開放學校設施推動體育發展計劃，惟反應未如理想，民政事務局局長劉江華書面回覆立法會議員提問時表示，本學年推出多項優化措施，包括增加學校津貼金額，並將開放計劃擴展至全港72間直接資助學校，令本學年舉辦的活動數目上升3.6倍至175項，舉辦的活動包括冰球、欖球、棒球、射箭等。



劉指出，本學年已增加學校津貼金額，將首項活動的津貼由2萬港元增加至3萬港元；其後每項活動的津貼由1.5萬港元增至2萬港元，及每所學校每個學年可獲津貼的上限由8萬港元增至13萬港元。在願意開放的130多間學校中，有31間學校落實向25個體育團體開放設施，以供舉辦約170項代表隊訓練、青苗訓練及地區體育活動。2017/18學年則有12間學校落實向15個體育團體開放設施，合共舉辦38項體育活動，可見開放計劃在踏入第二年的參與度有顯著提升。



鑑於有部分學校和家長憂慮學校開放設施可能會帶來保安和運作問題，故計劃現階段開放予獲中國香港體育協會暨奧林匹克委員會認可的體育總會和其屬會會員、地區體育會及受康文署資助的體育團體申請。這些團體均有舉辦體育運動項目的經驗和往績，能讓參與開放計劃的學校、同學和家長較有信心。