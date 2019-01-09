高鐵大橋錄50萬內地客增長　各管制站使用率跌

高鐵香港段及港珠澳大橋開通後，吸引大批內地旅客訪港。商務及經濟發展局今日(9日)書面回覆立法會議員表示，受惠於兩大基建去年落成後帶動內地旅客增長，去年9至11月訪港旅客人次，較6至8月上升約50萬，亦較前年同期數字增長約11.5%，而去年10月及11月數字顯示，整體訪港旅客人次分別按年上升11.5%及20.6%，而內地旅客的增幅更分別為15.4%及25.8%。



然而同一時期使用其他管制站的旅客人次則有所下跌，尤其是落馬洲口岸，去年11月的入境人次僅為47.8萬，按年跌15.9%，是連續9個月錄得跌幅。局方指雖然其他管制站的使用人次有所下跌，但部分旅客(尤其是不過夜旅客)可能是為體驗新開通的高鐵及港珠澳大橋，而透過該兩個口岸訪港，高鐵及港珠澳大橋會否成為新增訪港旅客主要使用的口岸，仍有待觀察，會繼續密切留意情況。



另外，自港珠澳大橋通車以來，大橋旅客逼爆東涌的亂象令當區居民苦不堪言。商經局指，政府已推出各項有助紓緩口岸和附近地區壓力的措施，東涌的情況自去年11月下旬以來已有所緩和，在12月最後一個周末使用大橋的人次，已較11月中的高峰時減少近30%。為進一步改善旅客活動對東涌居民的影響，政府相關部門正積極處理東薈城新公共運輸交匯處的申請，並會一併遷移位於東涌市中心的B6號線站。