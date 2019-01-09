貿然重啟政改激矛盾　2020立會選舉沒大改動

現屆政府上任至今仍未重啟政改，惟重啟政改的聲音仍然存在。政制及內地事務局局長聶德權今日(9日)接受立法會議員質詢時重申，不會貿然重啟政改以免激起矛盾，而2020年立法會換屆選舉的產生辦法亦不會有大改動。



聶德權表示，上屆政府共花20個月時間推動政改，並曾向立法會提交政改議案，可惜未獲立法會三分之二議員支持而遭否決，遺憾仍未能落實一人一票選特首。他認為，貿然展開政改討論會引起社會矛盾，甚至激發部分人士作激烈行為，影響香港經濟及社會發展，重申政府不能貿然行事，必須審時度勢、凝聚共識及盡力營造有利推動政改的社會氛圍。



而立法會產生辦法決定則規定，實施全面普選要由經普選產生的特首，向全國人大常委會提交報告再作確定，所以要先落實普選特首才可處理立法會議員全體普選。而考慮到重大修改立法會產生辦法容易引起巨大爭議，故2020年立法會換屆選舉不會作重大修改。



議員許智峯批評，政府指爭取普選有巨大爭議及會激發矛盾，質疑以此態度是否代表香港日後都不會有普選，變相向外界展示香港是沒有民主及法治自由倒退的地方。他續指政府未有營造有利重啟政改的氛圍，是基於過去政府曾褫奪議員資格等表現，市民難以信服能達致真普選。議員涂謹申則表示，每任特首都嘗試推動政改，即使有爭議都盡力而為，質疑現屆政府已經承認失敗，需要向中央及社會問責。



聶補充，特首產生辦法修改要成事都要得港府、立法會及中央三方取得共識及妥協，而現屆政府已致力改善行政及立法關係，但立法會與中央溝通同樣重要，而目前此溝通渠道仍未可以打開或暢道，重申未有把握而貿然重啟政改並非負責任決定。