歲晚家居清潔陷阱多　4大工序要留神

「年廿八洗邋遢」，臨近歲晚，工聯會屬會商業機構及家居服務從業員協會今(9日)召開記者會，點出4大清潔陷阱，包括抹窗易失重心跌倒、混合清潔劑或產生毒氣、高空工作易墮下受傷，以及搬重物容易扭傷。該會提醒各家務助理及市民大掃除期間要注意安全，免生悲劇。



對於一名男子日前疑在屋內抹窗時意外墮下死亡，協會名譽會長周桂英直指，窗戶是最危險的清潔工作，因不少市民習慣站在椅子上，並將身體伸出窗外清潔窗戶，但此舉令身體重心放在窗外，一不留神容易「樁落去」。她提醒，應使用輔助工具協助伸手出窗，長期保持重心在屋內及保持平衡，亦要注意屋內地下不應「濕滴滴」。



周又指，清潔用品有不同類型，如廚房清潔劑多屬鹼性，洗手間清潔劑則屬酸性，若不小心混合容易產生毒氣。任職家務助理近20年的李女士指，一次在清潔坐廁時，以清潔劑清潔污垢不果，加入漂白水，即傳出惡臭，她隨即嘔吐及感到頭暈，她形容感覺如同休克一樣，提醒要小心使用清潔劑。



周提到，今年家務助理時薪約150至200港元，價錢較往年增加10至20港元，主要因需求上升及行內人手減少，流失率約5%至10%，提醒市民提早預約服務。