議員轟啟德郵輪碼頭如死城　政府死撐人流達預期

政府斥資逾82億港元興建的啟德郵輪碼頭啟用至今超過5年，但人流疏落，猶如死城。多名立法會議員今日(9日)在立法會炮轟政府浪費資源，其中提出有關質詢的紡織及製衣界議員鍾國斌批評，整個碼頭一半時間都沒有被使用，一年只有10個活動在該處舉辦，「仲唔係浪費資源？」要求政府促請營運商做好些，以免浪費82億港元。飲食界議員張宇人更直指，現時碼頭商戶有如「吊緊鹽水」，認為如營運商生意額不達特定指標，政府就應該「換人」。



商務及經濟發展局局長邱騰華表示，啟德郵輪碼頭2014年郵輪停泊架次有28次，2017年有186次，使用碼頭人次於2014年有13萬人次，惟到2017年已有5倍增長，當局原本預期到2023年，碼頭停泊架次及人次分別為181至250架次及54萬至100萬人次，惟現時情況已達預期2023年指標，認為現時碼頭已有一半日子有郵輪停泊，已超過當年預算，「話大部分時間空置係與現實不符」。而現有7個商舖亦已出租，1個有欠租問題及法律糾紛，強調碼頭興建的主要目的是接待郵輪，附屬商業區是用以支援到港郵輪及旅客。



體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國質疑碼頭使用率差強人意，否則不會出現租務糾紛，認為政府應鼓勵營運商出租地作文化藝術用途，以吸引人流。工業界議員吳永嘉就建議，當局可考慮增加配套，並發牌經營跨境直升機服務，讓高端旅客可以直接乘直升機到碼頭上船。邱表示，現時該處酒店用地已拍賣，未來亦會增加交通配套，運輸及房屋局有考慮在全港各處經營直升機停泊的可能性，是否可於碼頭停泊，需由運房局研究。