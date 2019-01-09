弟認揮剪刀插兄　求情揭兄案發後索錢不果毆母

元朗去年1月發生骨肉相殘事件，一名男子疑不滿兄長對其女友有微言，涉嫌揮剪刀插胞兄及連環揮拳重擊，導致胞兄滿面鮮血，事後被起訴。現年21歲的男子承認一項有意圖傷人罪，被還押至2月20日，等候其背景、感化官、社會服務令及心理報告後判刑。



案情指，被告黃富杰於去年1月24日下午4時多，在朗屏邨雀屏樓地下外，襲擊其兄長黃英強。當時被告與兄長在住所樓下爭執，期間他手執剪刀，猛插兄長頭和臉4至5下，直至血流披面的兄長說：「我就嚟死，你想插死我呀？」同行女友搶去被告手中利剪，兄長乘機逃走，被告亦遭途人制服。



律師求情時指，被告自幼跟年長11歲的兄長同住，因父親一直患重病，他便視兄長為模範，怎料他讀小學時發現兄長濫藥又偷家裏錢，令他大受打擊。兄長的問題一直持續，不但進一步加重家中經濟壓力，其脾氣亦愈見暴躁，不時向被告及母親動粗。被告跟母親多次勸兄長回頭都遭打鬧，而照顧病父及家庭的重擔就落在被告身上，令他於19歲時不得不輟學，從事寬頻技工的工作幫補家計。



事發當天，被告因其女友遇上兄長時，無端當街被鬧15分鐘，他趕回家安撫女友時，又在住所樓下遇到兄長，雙方遂起衝突，被告受壓多年一下子失控犯案。



律師強調被告無案底，在家人、女友和同事眼中都是文靜有禮之人，今次一時失控源於對兄長失望及所受到壓迫，心理學家亦認為被告確因家庭問題而感到壓力，出現焦慮及抑鬱症狀。而兄長在案發後再向母親索錢不果而毆打母親，被告因犯本案不能接觸兄長要搬離家，他為保護不了母親感到內疚，而兄長亦因襲擊罪成被判監。惟兄長亦有向法庭寫求情信，表示已經原諒弟弟，請求法庭輕判。



對於法庭認為被告接獲女友電話說被罵之後，返家前特意先買利剪，有若干預謀成分，律師回應指被告買利剪非純粹為施襲，是因其女友表示想要DJ Marshmello的面罩，遂買來剪刀打算自製面罩作禮物。法官質疑被告家中怎會沒剪刀，律師回應指因為被告及母親經常遭受家暴，故將家中所有利器都扔掉。