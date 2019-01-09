公院醫生流失率5.8%　料中長期人手短缺持續

公營醫療系統壓力大，過往有不少醫生流失。食物及衞生局副局長徐德義今(9日)接受立法會議員質詢時表示，2017/18年度公立醫院全職醫生整體流失率為5.8%，而流失率最高的10個部門的流失率介乎5%至10.6%不等，預料中長期香港醫生人手持續短缺。



醫學界陳沛然直言醫務人員士氣低落、「失血」太多，且沒人幫忙止血，直指不止血只談輸血是大換血。議員陳凱欣則稱2017/18年度的公立醫院流失率創10年新高，而每年會出現兩次流感高峰期，醫護人員疲於奔命，病人最終受苦，建議改善醫生薪酬挽留人才。議員張宇人批評，醫務委員會考試繁多，專科執業亦要等待醫專批准，直言有很多門檻阻撓海外醫生來港執業，望政府能大刀闊斧改善。



徐德義表示，過去10年已大幅增加教資會資助醫科生培訓學額，2016/17年度的學額為470個，較10年前大幅增加9成，而未來3年會每年增加60個培訓學額，期望增加學額能助中長期紓緩人手短缺，醫管局亦會繼續招聘及挽留專業人才及重聘退休醫生。此外，政府會鼓勵海外醫生來港考試執業，包括改善醫生執業試安排等。