政府否認打擊販運人口不力　逾6000個案僅15受害人

販運人口情況為全球關注的問題，港府去年成立督導委員會打擊。保安局回覆立法會議員提問時表示，去年首11個月共有6778人接受販運人口受害人識別機制，其中只有15人(0.2%)被識別為受害人。局方指有關機制已逐步擴展至執法部門，令識別人數大幅增加，由2016年的2515人增加至前年的4710人，認為結果反映販運人口問題在港並不普遍。



立法會議員郭榮鏗向保安局提出書面質詢，指聯合國批評港府打擊販運人口不力，而美國國務院發表的《販運人口報告》亦指香港消除販運人口未能符合最低標準。



保安局局長李家超回覆指，有關報告的批評不正確且不公允，內裏包含無理據的指控，亦有偏頗地方，故已向美國方面表達反對。李斥美方一直漠視港府在打擊販運人口的決心和努力，評價亦不夠客觀和持平，將受害人數字偏低說成港府工作不力，是不合邏輯。



另外，保安局亦稱一直有向聯合國解釋有關打擊販運人口的《巴勒莫議定書》不適用於香港的獨特情況，如地小人多且人口密度極高和簽證制度開放等。若《巴勒莫議定書》有關容許販運人口受害者留港的條文全面應用於香港，將可能出現免遣返聲請者、非法入境者和逾期逗留者等長期滯留的情況，會造成社會和治安問題。