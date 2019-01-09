房屋問題須掛鈎人口政策　政黨倡公屋港人優先

土地供應專責小組早前公布諮詢結果，總結8個短中長期選項，合共可供應約3000公頃的土地。新民主同盟指出，8個選項中有部分是政府的策略，認為是配合政府取態，土供組受制於政府主導下，諮詢亦只有土地框架，是失去凝聚全民共識的機會，淪為假諮詢，對此表示強烈反對。他們又指，有逾4000個意見提及人口政策，認為房屋問題須扣連人口政策，建議減少單程證配額至75人，以及改善公屋輪候政策，如「港人家庭優先」。



新民主同盟成員譚凱邦指出，港府並無單程證審批權，而且在審批過程中，沒有財政審查，以及毋須確保在香港有合適居所。同時他指出，在現有輪候公屋申請條件中，家庭成員只需要有一半為永久居民，因此全數港人家庭和「港人及單程配偶」是屬同一條隊，而有不少人本身在內地擁有房屋，仍可申請及獲批，導致出現資源錯配。該黨立法會議員范國威指出，港府並無權力調查申請者的境外資產，導致出現有濫用公屋情況，認為政府如不堵塞，情況只會愈見嚴重。



至於有關土供組報告方面，譚認為人工島耗費太大，因此並不合適。該黨北區社區主任林淑菁表示，現時北區交通設施不足，迴旋處經常出現塞車，認為如在粉嶺高爾夫球場用地興建公屋，會造成交通壓力，認為在建設上應擴闊一點，增加該區就業機會，讓居民不用到市區上班。