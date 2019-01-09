港人消費信心創4年新低　買樓指數僅62.2分

香港樓價高企，即使近日樓價輕微下調，但市民仍對「上車」缺乏信心。香港城市大學公布去年第4季兩岸及港澳消費者信心指數，香港的消費者信心指數在四地中排「包尾」，200分滿分中僅得80.7分，比上季下跌3.5分，創近4年新低。內地消費者信心指數則排首位，指數為99.4分。



調查由位於四地的5所大學聯合進行，香港去年第4季的消費者信心調查從上月17日至31日進行，訪問了1000名年滿18歲且在本地常住的香港居民。調查發現，香港在經濟、就業、物價、生活、購買房屋、投資各方面的指數均低於100分的「有信心」水平，當中購買房屋及物價指數遠低於100分，分別只有62.2分及70.4分，信心嚴重不足。



然而與上季比較，購買房屋的信心上升逾11分，有所回升。惟港人對就業狀況的信心卻下降10分，得分為91分，反映市民對就業狀況有所擔憂，是構成整體指數下跌的主要變化原因。



近日股票市場波動，港人對投資股票的信心指數為78.3分，比上季再跌4.4分，調查發現，港人對目前及未來3個月投資股票的信心，均較上一季度有所下降。