套丁案出資1200萬　方國珊稱對方一毫子冇出

西貢區議員方國珊被指套丁霸村地案，她指已在該項目投資近1200萬港元，並向原業主提出反索償。案件今(9日)於高院續審。



涉案土地位於西貢，原本屬於何淑明，原告是何淑明的遺產執行人關雄盛；被告包括首被告方國珊，第2至第20被告是曾經或現在持有該地業權的原居民，以及與方有關的宏億置業有限公司，第21被告為地政總署署長。



今早由沒有律師代表的方國珊陳詞，她強調當初與何女士的合約並非不合法，而是要共同發展土地。她又稱自己是合法獲政府發出牌照興建丁屋。



她稱很努力去改變該批土地的用途，使其由只可用作耕種改為可以建屋，原告方現時中途稱要取回土地，認為是「過橋抽板」。法官詢問她的反申索是否即希望取得所有土地，又質疑何以覺得可取走所有土地。她解釋，根據合約何女士是希望取回已建好的2幢房屋，方認為應根據合約把2幢房屋交回原告，其餘土地則應讓方繼續發展。



方指她一方已出資近1200萬港元發展該些土地，但對方卻「一毫子冇出」，故不應無條件獲得已改變用途的土地。她稱最初是原告方無能力發展土地才找她們合作，強調是合法取得土地發展，並非套丁。



方又稱只想達成何女士生前的意願，就是獲得該2幢已建好的房屋，只是有人貪心才引發本案。她又指自己有一個夢想，就是替村民興建村屋。至於其公司當初與何女士談合約細節時，她並不在場，是由其拍檔傾談，談妥後拍檔叫她給何女士10萬港元作為達成合約的代價。



另外，今早開審時原告方向法官指，得悉方國珊昨日(8日)在庭外曾向記者就本案作出一些評論，原告方認為並不合適，並指她的行為有機會構成藐視法庭，故希望可提醒她。但她反駁指是從報章才得知原告向她索償600萬港元，質疑有人向記者披露此事。她強調自己非常低調，昨日亦是「被迫」及「迫於無奈」與父親一同讓記者拍照。